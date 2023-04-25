Гурт "Антитіла" часто виконує цю пісню, яка змушує багатьох підспівувати та відчувати неймовірні емоції.

Музиканти гурту "Антитіла" зараз дають благодійні концерти. Соліст гурту Тарас Тополя продемонстрував на своїй сторінці в Інстаграм відео, яке було зроблено під час виступу гурту в Парижі. Там вони виконали одну зі своїх знакових пісень.

Зокрема Тарас Тополя показав зал, який був сповнений глядачів. На сцені музиканти виконали пісню "Фортеця Бахмут". На кадрах можна почути співи артиста, а також почути хор голосів із зали, які підспівують артисту.

Варто зазначити, що ця композиція присвячена місту Бахмут, яке стало символом незламності та мужності українського народу. Щодня там точаться важкі бої, українські захисники постійно відбивають атаки супротивника.

"У Парижі "Фортеця Бахмут" звучала в унісоні трьох поколінь... Merci beaucoup, Париж! Дякую за атмосферу! Париж – як завжди – сердечно!", – зазначив Тарас Тополь.

У коментарях користувачі мережі висловлювали своє захоплення співом соліста групи, а також писали, наскільки сильно їх зворушило виконання композиції:

"Сильний концерт! Музика і слова вражають!", "Дуже душевний концерт і сам виступ", "Ви неймовірні, це вартувало того, щоб подолати 350 км до вас", "Концерт і виступ перевершив усі надії".

Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.

Як повідомляла Politeka, "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою, миле фото.

Також Politeka писала, гурт "Антитіла" вшанував пам'ять загиблих побратимів піснею.