Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023, а зараз поїхала на навчання до американського Бостона, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милими кадрами з нічної фотосесії, мабуть, у тому Бостоні.

Як видно, на нових фотографіях Яна знята у світлі вогнів міста, на прогулянку вона вийшла у незвичайному образі. Як видно, на ній довга чорна худорлявість вільного крою, на якому напис: "Слава Україні", зображення українського прапора на грудях і герб на рукаві. Також співачка одягла короткі чорні шорти із прозорими колготками, а потім ще й курточку накину. Її волосся зачесане в незвичайну зачіску, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Jerry Heil написала: "Коли іноземці слухають новини про Україну, вони чують, що відбувається в країні. Коли слухають українську музику, вони чують, що відбувається в наших серцях. Дякую за неймовірну зйомку чудовим українкам".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Твоя музика описує твоє велике і неймовірне серце".

"Наша улюблена JH".

"Де такий крутий світшот взяти?".

"Йой, яка чудова".

"Наша дівчинка, україночка".

"Мамо, я померла від краси".

"Красуня".

"Це справжня наша українка".

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