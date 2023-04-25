Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023, а сейчас уехала на учебу в американский Бостон, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась милыми кадрами из ночной фотосессии, видимо, в том же Бостоне.

Как видно, на новых фотографиях Яна запечатлена в свете огней города, на прогулку она вышла в необычном образе. Как видно, на ней длинное черное худи свободного кроя, на котором надпись: "Слава Україні", изображение украинского флага на груди и герб на рукаве. Также певица надела короткие черные шорты с прозрачными колготками, а потом еще и курточку накину. Ее волосы зачесаны в необычную прическу, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Когда иностранцы слушают новости об Украине, они слышат, что происходит в стране. Когда слушают украинскую музыку, они слышат, что происходит в наших сердцах. Спасибо за невероятную съемку отличным украинкам".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Твоя музыка описывает твое большое и невероятное сердечко".

"Наша любимая JH".

"Где такой крутой свитшот взять?".

"Йой, какая прекрасная".

"Наша девочка, украиночка".

"Мама, я умерла от красоты".

"Красотка".

"Это настоящая наша украиночка".

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