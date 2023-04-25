Маша Єфросиніна показала свого сина Олександра, який обпік собі ногу у поїзді. Зірка поділилася кадрами в Інстаграм, показавши, як син почувається зараз.
"А Олександро чесно загоює рани в компанії дівчат", - зазначила Єфросиніна.
Варто зазначити, Маша Єфросиніна – успішна українська телеведуча, яка одружена з Тимуром Хромаєвим, який вирушив на фронт після початку повномасштабного вторгнення. У пари є двоє дітей – дочка Нана та син Олександр. А нещодавно зірка розповіла про свої пригоди у Польщі. Як виявилось, вона разом із сином Олександром сіла на потяг, але її місце було зайняте. Через це зірка пішла скандалити із провідниками і виявилося, що вона переплутала дати у квитках. Але українці підтримали Машу та розмістили на своїх місцях разом зі своїм сином.
Але це був не кінець історії, адже Єфросиніна замовила собі гарячий напій і випадково перекинула його на сина. Через це він отримав опік ноги і довелося йти до лікарів. Після цього Єфросиніна опублікувала кадри, де показала Олександра з перебинтованою ногою. Через травму Маші довелося відзначити свою довгоочікувану відпустку, яку вона планувала.
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