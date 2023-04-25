Українська спортсменка Даша Ульянова показала свою гнучкість. Переможниця "Холостяка" опублікувала кадри у своєму блозі, де ділиться не лише спортом, а й особистими кадрами.

"Піджейка в мені ніколи не померла. По-перше - подивіться на цей фрістайл удома. Три роки тому. Ну в принципі нічого так", - написала Даша в публікації.

"Думаю, що тренер сама обалдеє, яка у вас гнучкість, пластичність і кусатиме лікті", - написав фанат на підтримку Даші.

"Котики, дякую за підтримку))) Прийду в зал більш впевненою в собі, а не як завжди", - написала зірка.

Варто зазначити, що Даша Ульянова – відома українська спортсменка, яка має звання Майстра спорту України з гімнастики. А кілька років тому зірка вирушила на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Там зірка дісталася фіналу та перемогла. Але після проекту пара не змогла побудувати стосунки та одразу вирішила перервати спроби це зробити. Після цього стало відомо, що Михайлюк одружився з моделлю Даші Хлистун, яка йому народила дочку Аріану. А Даша Ульянова стала успішною блогеркою в Інстаграмі, де за нею стежать сотні тисяч українців.

Нагадаємо, Ульянова з "Холостяка" захопила змінами у зовнішності.

А ще Politeka писала, що Ульянова із "Холостяка" зважилася на кардинальне оновлення зовнішності

Також Politeka повідомляла, що Ульянова з "Холостяка" насмішила українців пародією на легендарне відео