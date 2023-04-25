Украинская спортсменка Даша Ульянова показала свою гибкость. Победительница "Холостяка" опубликовала кадры в своем блоге, где делится не только спортом, но личными кадрами.

"Пиджейка во мне никогда не умер. Во-первых - посмотрите на этот фристайл дома. Три года назад. Ну в принципе ничего так", - написала Даша в публикации.

"Думаю, что тренер сама обалдеет, какая у вас гибкость, пластичность и будет кусать локти", - написал фанат в поддержку Даши.

"Котики, спасибо за поддержку))) Приду в зал более уверенной в себе, а не как обычно", - написала звезда.

Стоит отметить, что Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, которая имеет звание Мастера спорта Украины по гимнастике. А несколько лет назад звезда отправилась на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Там звезда добралась до финала и победила. Но после проекта пара не смогла построить отношения и сразу решила прервать попытки это сделать. После этого стало известно, что Михайлюк женился на модели Даше Хлыстун, которая ему родила дочь Ариану. А Даша Ульянова стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.

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