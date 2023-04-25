Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина відповіла всім тим, хто критикував її постать.

Українська актриса, Ксенія Мішина , яка продовжує вже не перший тиждень виставляти однакові кадри після схуднення, вирішила посміятися з хейтерів. Мішина заявила, що всі ті, хто її критикує – самі не можуть отримати такі ідеальні форми, тому просто заздрять її успіху, адже щасливі та впевнені люди так не роблять.

«Наприклад, хейтерна ситуація проскакує під виглядом того, що я нібито пропагую ідеальне тіло і все в такому дусі. Але зауважте, я ніде і ніколи не говорила, що всі мають бути стрункими чи худими. Я ніде не стандартизувала краси.

Я транслювала лише свій результат та можливості особистих та справжніх бажань. Тому моя позиція така: є люди, які насправді незадоволені своїм тілом і, відповідно, це тригеріт і виводить на негативні емоції, які вони намагаються відразу виплеснути. І їм навіть перед собою важко це визнати», - заявила Мішина.

Раніше в артистки поцікавилися, як виходить, що в неї зовсім немає розтяжок:

«Є, з'явилися після вагітності. Раніше дуже соромилася, але зараз вважаю за адекватний елемент красивого жіночого тіла».

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