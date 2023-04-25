Победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина ответила всем тем, кто критиковал ее фигуру.

Украинская актриса, Ксения Мишина, которая продолжает уже не первую неделю выставлять одинаковые кадры после похудения, решила посмеяться над хейтерами. Мишина заявила, что все те, кто ее критикует - сами не могут получить такие идеальные формы, поэтому просто завидуют ее успеху, ведь счастливые и уверенные люди так не поступают.

«К примеру, хейтерная ситуация проскакивает под видом того, что я якобы пропагандирую идеальное тело и все в таком духе. Но заметьте, я нигде и никогда не говорила, что все должны быть стройными или худыми. Я нигде не стандартизировала красоту.

Я транслировала только свой результат и возможности личных и настоящих желаний. Поэтому моя позиция такова: есть люди, которые на самом деле недовольны своим телом и, соответственно, их это триггерит и выводит на негативные эмоции, которые они стараются сразу выплеснуть. И им даже перед собой тяжело это признать» - заявила Мишина.

Ранее у артистки поинтересовались, как так выходит, что у нее совсем нет растяжек:

«Есть, появились после беременности. Раньше очень стеснялась, но сейчас считаю адекватным элементом красивого женского тела».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

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