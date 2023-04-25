Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка також є його концертним директором, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівними фото з молодшим сином Єлисеєм та розповіла, чому дорослим треба повчитися у дітей.

Як видно, на нових фото Сніжана та Єлисей зображені на прогулянці в парку, вони присіли прокотиться на гойдалку. Судячи з усмішок до вух, вони весело проводять час разом.

У підписі до публікації Бабкіна розповіла, чому навчається у дітей, яких має троє. Так, за словами Сніжани, у маленьких дітей потрібно запозичити щирість, допитливість, здатність до щохвилинної радості та чесного проживання своїх емоцій.

"Ми створюємо себе з досвіду інших людей. У дитинстві - це батьки, потім вчителі в школі, університеті, друзі (оточення). Ми ще не зіткнулися із завданням, але вже знаємо рішення, бо тітка Галя колись говорила. І життя перетворюється на звичну схему, яка задач не вирішує, а іноді посилює погане становище. Помічали це? Одними з найголовніших вчителів є діти! Корисніше отримувати досвід у них. Досвід щохвилинної радості та захоплення, здивування та допитливості, активу та включеного бажання, віри та правди, чесного проживання своїх емоцій. Що буде, якщо ми хоч на 20% включимо свою внутрішню дитину? Енергії стане більше! А де енергія, там сила. Сила та живлення всіх життєвих сфер. З чого можна розпочати? Ставити собі завдання на день", – поділилася Бабкіна.

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