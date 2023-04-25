Жена известного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая также является его концертным директором, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательными фото с младшим сыном Елисеем и рассказала, чему взрослым нужно поучится у детей.

Как видно, на новых фото Снежана и Елисей запечатлены на прогулке в парке, они присели прокатится на качели. Судя по улыбкам до ушей, они весело проводят время вместе.

В подписи к публикации Бабкина рассказала, чему учится у детей, которых у нее трое. Так, по словам Снежаны, у маленьких детей нужно перенять искренность, любознательность, способность к поминутной радости и честного проживания своих эмоций.

"Мы создаем себя по опыту других людей. В детстве – это родители, затем учителя в школе, университете, друзья (окружение). Мы еще не столкнулись с задачей, но уже знаем решение, потому что тетя Галя когда-то говорила. И жизнь превращается в привычную схему, которая задачи не решает, а иногда усиливает плохое положение. Замечали ли это? Одними из самых главных учителей есть дети! Полезнее получать опыт у них. Опыт поминутной радости и восхищения, удивления и любознательности, актива и включенного желания, веры и правды, честного проживания своих эмоций. Что будет, если мы хоть на 20% включим своего внутреннего ребенка? Энергии станет больше! А где энергия, там сила. Сила и питание всех сфер. С чего можно начать? Ставить себе задачу в день", - поделилась Бабкина.

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