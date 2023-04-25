Телеведуча та блогер Леся Нікітюк похвалилася вміннями, які не вміють нічого спільного з її роботою чи жартівливими фото в Інстаграм. Артистка вирішила похвалитися кулінарними вміннями, чим привернула увагу.
За словами Нікітюк, тримати себе у чудовій формі їй допомагає відмова від хлібо-булочних виробів, рису, картоплі, печива, тортів та деяких видів м'яса. При цьому артистка не так сильно обмежує себе і намагається тримати якийсь баланс.
Артистка зауважує, що їй не дорого харчуватися правильно, головне відмовитися від шкідливої їжі.
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"Думали, я тільки в ліфті фоткатись вмію?" - пожартувала Нікітюк про свої кулінарні здібності.
Неодноразово Нікіттюк писали в мережі різні питання з приводу збільшення губ, через що ведучій довелося кілька разів пояснюватися.
«Гідрофільна олія знімає макіяж та спф-фільтри краще! Бо сама олія розчинити весь бруд і себум у порах. Обов'язково щовечора! Далі у мене зволоження, пептидна сироватка, я підтримую нею тонус шкіри, бо краще попередити, ніж потім запобігати віковим змінам!».
Нагадаємо, у Мережі заговорили про примирення Нікітюк із Дурнєвим після гучного скандалу.
Як ще Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк відверто розповідала про загибель нареченого.
Також Politeka писала, що Нікітюк похизувалась розкішними букетами, поділившись новими фото.