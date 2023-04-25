Популярна українська співачка і колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, часто радує свою аудиторію яскравими та жартівливими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівними кадрами з маленькою дочкою Лаурою та розповіла про її експерименти із зовнішністю.

Як видно, на знімках маленька дочка Слави знята в різних локаціях і при цьому в неї вогненно-рудий відтінок волосся, явно неприродний. Як виявилося, зіркова мама дозволяє маленькій модниці експериментувати із зовнішністю навіть із такого юного віку. За словами Слави, її дочка вже пробувала сама собі волосся відрізати, пробувала різні бальзами відтінків і фарбувалася косметикою до школи.

У підписі до публікації Камінська написала: "За цей рік Лаура багато разів проводила експерименти над своєю зовнішністю. Сама стригла собі волосся, фарбувала (бальзамом) в різні кольори, клеїла нігті та фарбувалася до школи. Я в дитинстві не могла собі цього дозволити. Як ви ставитеся до дитячих бажаннянь експериментувати над своєю зовнішністю? Дозволяєте?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки.

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