Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми в Нидерланды, чатсо радует свою аудиторию яркими и шутливыми публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами с маленькой дочерью Лаурой и рассказала о ее экспериментах с внешностью.

Как видно, на снимках маленькая дочь Славы запечатлена в разных локациях и при этом у нее огненно-рыжий оттенок волос, явно неестественный. Как оказалось, звездная мама позволяет маленькой моднице экспериментировать с внешностью даже с такого юного возраста. По словам Славы, ее дочь уже пробовала сама себе волосы отрезать, пробовала разные оттеночные бальзамы и красилась косметикой в школу.

В подписи к публикации Каминская написала: "За этот год Лаура много раз проводила эксперименты над своей внешностью. Сама стригла себе волосы, красила (бальзамом) в разные цвета, клеила ногти и красилась в школу. Я в детстве не могла себе этого позволить. Как вы относитесь к детским желаниям экспериментировать над своей внешностью? Разрешаете?". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды.

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