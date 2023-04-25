Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан вирішила розповісти, що планує подорож. Зірка поділилася своїми думками у блозі, звернувшись до фанатів.

"Бачу всі ваші повідомлення щодо туру. Я довго думала, куди краще полетіти, розглядала Європу, але цей тур буде пізніше і буде цікавий особливо для дівчат. Але оскільки наближається літо, тому після холодної зими хочеться набратися сил і перезавантажитися", - написала Ганна.

"Я спочатку розглядала Іспанію, але потім дійшла висновку, що я не готова і ви думаю теж до постійних думок:

- де смачно поїсти

- де знайти гарний пляж із шезлонгами

- як куди і на чому доїхати і взагалі зараз хочеться легкості у всьому», - написала Ганна.

"Хочеться ні про що не думати, приїхати на відпочинок, де все включено. Де є велика територія і кожен може знайти чим себе зайняти крім відпочинку на пляжі. Якісне обслуговування персоналу, різноманітність їжі в системі все включено, чисті пляжі, активні види відпочинку, турецькі лазні та вечірні шоу програми", - написала на ще одному сторісі Ганна, поділившись фото в купальнику. Як можна зрозуміти, зірка зібралася до Туреччини на відпочинок.

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