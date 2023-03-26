Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая участвовала в шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Звезда победила на проекте и встречалась с главным героем проекта после съемок примерно год, но после полномасштабного вторжения пара разошлась.

Зато Богдан стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где Анна делится всем интересным. А в этот раз Анна показала букет цветов, похваставшись перед фанатами в новой публикации.

"Немного ярких красок в ленту",- написала Богдан в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:

"Какая красота";

"Невероятная";

"красивая, счастливая и кажется мне, влюбленная, такие глаза сияющие!!!";

"Господи, какая красота, очень очень";

"Какая красивая Анютка. Счастливая";

"Снова влюблены?".

Стоит отметить, Анна, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Богдан отправилась в Лондон, где спасалась от обстрелов в первые месяцы военных действий в Украине.

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