Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая участвовала в шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Звезда победила на проекте и встречалась с главным героем проекта после съемок примерно год, но после полномасштабного вторжения пара разошлась.
Зато Богдан стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, где Анна делится всем интересным. А в этот раз Анна показала букет цветов, похваставшись перед фанатами в новой публикации.
"Немного ярких красок в ленту",- написала Богдан в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:
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"Какая красота";
"Невероятная";
"красивая, счастливая и кажется мне, влюбленная, такие глаза сияющие!!!";
"Господи, какая красота, очень очень";
"Какая красивая Анютка. Счастливая";
"Снова влюблены?".
Стоит отметить, Анна, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Богдан отправилась в Лондон, где спасалась от обстрелов в первые месяцы военных действий в Украине.
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