Победительница "Холостяка" Анна Богдан решила рассказать, что планирует путешествие. Звезда поделилась своими мыслями в блоге, обратившись к фанатам.

"Вижу все ваши сообщения насчет тураа. Я долго думала, куда лучше полететь, рассматривала Европу, но этот тур будет позже и будет интересен особенно для девушек. Но так как приближается лето, поэтому после холодной зимы хочется набраться сил и перезагрузиться", - написала Анна.

"Я сначала рассматривала Испанию, но потом пришла к выводу, что я не готова и вы думаю тоже к постоянным мыслям:

- где вкусно поесть

- где найти красивый пляж с шезлонгами

- как куда и на чем доехать и вообще, сейчас хочется легкости во всем", - написала Анна.

"Хочется ни о чем не думать, приехать на отдых, где все включено. Где есть большая территория и каждый может найти чем себя занять кроме отдыха на пляже. Качественное обслуживание персонала, разнообразие еды в системе все включено, чистые пляжи, активные виды отдыха, турецкие бани и вечерние шоу программы", - написала на еще одном сторис Анна, поделившись фото в купальнике. Как можно понять, звезда собралась в Турцию на отдых.

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