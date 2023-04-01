Как пишет Politeka.net, Анна Богдан является победительницей одного из сезонов "Холостяка", хотя с Михаилом Заливако экс-модель не осталась, она все же запомнилась многим. Тогда Анну часто критиковали после ее заявлений о желании жить едва ли не в замке и высказываний о себе.

Тем не менее, поклонников Богдан найти удалось и даже после расставания с главным героем шоу, она продолжает интересовать украинцев. Сменив стиль, Анна стала реже появляться на публике, однако каждое и редкое видео оценивают положительно.

По словам Богдан, был период, когда она правда не была уверена в себе и своей привлекательности из-за лишнего веса. И только после сильного преображения она почувствовала себя лучше.

Ранее экс-модель выложила кадры из новой фотосессии на прогулке в Киеве.

Как видно, на новых фотографиях Анна предстала в черном кожаном total look – на ней узкие штаны, темная водолазка и теплая куртка с белым мехом на воротнике. Волосы девушки распущены в элегантной укладке, а на ее лице яркий макияж, она кидает загадочные взгляды в объектив. Завершает образ небольшая модная сумочка.

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