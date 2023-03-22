Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая стала участницей на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Там девушке удалось дойти до финала и победить на проекте, после чего пара встречалась на протяжении года, но не смогла построить счастливые отношения. Зато Анна стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. А в этот раз звезда опубликовала кадры в сторис, рассказав о болезни.

"Опача", - написала на первом сторис Богдан, где показала градусник.

"Всю ночь температура 38, почти не спала, а сегодня должна быть крутая съемка, а я тут болею ((", - написала Анна в публикации.

А до этого Богдан поделилась чувственной фотографией в своем блоге. Также Анна поделилась своими мыслями к годовщине полномасштабного вторжения российских оккупационных войск.

"24.02.2022 эту дату запомним на всю жизнь Этот день вижу постоянно как на яви, и помню все до деталей. Как все происходило, какие были мои действия, какие были новости, помню свои происходящие чувства. Поначалу, первые 5 минут я не могла говорить, я звонила маме и в трубку молчала, было сильно чувство страха", - поделилась Анна.

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