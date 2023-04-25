Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик під час гастролів по Україні завітала до свого рідного міста та зустрілася з батьками.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лілія Ребрик поділилася зворушливими кадрами з прогулянки Чернівцями разом зі своєю мамою й татом. Зазвичай зірка приїздить до них, беручи з собою донечок Діану та Поліну, але цього разу була сама й могла насолодитися статусом дитини.

"Як добре поруч з батьками, вдома — там, де виріс! Там, де твоє серце, твої спогади, твої дитячі мрії. Між виставами у Чернівцях та Хмельницькому встигла побачити маму з татом. Цілий день я була справжньою дитиною своїх батьків — так склалося, що цього разу я тут без своїх дівчат, тому вся опіка та турбота мені 🫠", — пише акторка.

"Як добре спати у своїй кімнаті, у своєму ліжку, дивитися на «до мурах по шкірі» знайомий вид за вікном. Як добре ввечері говорити з батьками, ділитися з ними тривогами, радощами та надіями. Любіть своїх батьків, цінуйте кожну проведену з ними хвилину, скажіть «люблю, сумую, дякую». Ніколи в житті ці слова не будуть зайвими!", — наголосила Лілія Ребрик.

У коментарях колегу підтримала акторка Ольга Сумська: "Найщасливіші миті життя разом з рідненькими…!Бережи Боже вашу родину!❤️❤️❤️".

Українці також радіють за родину Лілії Ребрик:

"Яке це щастя, коли поруч батьки❤️ хай Господь береже Вас!🙏";

"Які батьки красиві і світяться добром,цього не зіграєш".

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.