Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лілія Ребрик поділилася зворушливими кадрами з прогулянки Чернівцями разом зі своєю мамою й татом. Зазвичай зірка приїздить до них, беручи з собою донечок Діану та Поліну, але цього разу була сама й могла насолодитися статусом дитини.
"Як добре поруч з батьками, вдома — там, де виріс! Там, де твоє серце, твої спогади, твої дитячі мрії. Між виставами у Чернівцях та Хмельницькому встигла побачити маму з татом. Цілий день я була справжньою дитиною своїх батьків — так склалося, що цього разу я тут без своїх дівчат, тому вся опіка та турбота мені 🫠", — пише акторка.
"Як добре спати у своїй кімнаті, у своєму ліжку, дивитися на «до мурах по шкірі» знайомий вид за вікном. Як добре ввечері говорити з батьками, ділитися з ними тривогами, радощами та надіями. Любіть своїх батьків, цінуйте кожну проведену з ними хвилину, скажіть «люблю, сумую, дякую». Ніколи в житті ці слова не будуть зайвими!", — наголосила Лілія Ребрик.
У коментарях колегу підтримала акторка Ольга Сумська: "Найщасливіші миті життя разом з рідненькими…!Бережи Боже вашу родину!❤️❤️❤️".
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Українці також радіють за родину Лілії Ребрик:
"Яке це щастя, коли поруч батьки❤️ хай Господь береже Вас!🙏";
"Які батьки красиві і світяться добром,цього не зіграєш".
Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.