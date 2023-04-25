Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вперше за довгий час вирішила показати, як проходять її будні поза концертною та робочою діяльністю. Артистка поділилася улюбленим варіантом відпочинку, одягу та всякими дрібницями в Інстаграм.
Надя вирішила уявити фаворити місяця.
1. Ідеальні окуляри.
2. Весняні сніданки на балконі разом.
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3. Холтер.
4. «Памфір» – обов'язково до перегляду!
5. Матча-оранж.
6. Концерт @ rosalia.vt на Коачелі. Розрив.
7. Аромат для авто Megan&Rosel.
8. Останній з нас серія.
9. Поличка із класними штуками.
«Навмисно не приховала зайве на фото; Чекаємо на прем'єру "не зовсім"; Такі повідомлення = комфорт; А піца чия?) Яка ти хороша; це що за краса така; Сонячна 😍; Дівчинка колібрі 😍; нарешті щось життєве та рельяне, як ми довго чекали; я хочу такий вибір речей частіше; не знаю, хотілося б бути такою безтурботною» - зауважили з різними враженнями в мережі.
Також Надя показала, які подарунки та привітання отримувала, а потім опублікувала кадри із коханим Михайлом Кацуріним.
«Коли з Дня Народження є лише пара фоток, то це чудовий знак 😂» – з гумором зауважила Надя.
У мережі привітали зірку знову, додавши особисті зауваження, не обійшлося без згадок про екс-чоловіка Наді Володимира Дантеса.
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