Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вперше за довгий час вирішила показати, як проходять її будні поза концертною та робочою діяльністю. Артистка поділилася улюбленим варіантом відпочинку, одягу та всякими дрібницями в Інстаграм.

Надя вирішила уявити фаворити місяця.

1. Ідеальні окуляри.

2. Весняні сніданки на балконі разом.

3. Холтер.

4. «Памфір» – обов'язково до перегляду!

5. Матча-оранж.

6. Концерт @ rosalia.vt на Коачелі. Розрив.

7. Аромат для авто Megan&Rosel.

8. Останній з нас серія.

9. Поличка із класними штуками.

«Навмисно не приховала зайве на фото; Чекаємо на прем'єру "не зовсім"; Такі повідомлення = комфорт; А піца чия?) Яка ти хороша; це що за краса така; Сонячна 😍; Дівчинка колібрі 😍; нарешті щось життєве та рельяне, як ми довго чекали; я хочу такий вибір речей частіше; не знаю, хотілося б бути такою безтурботною» - зауважили з різними враженнями в мережі.

Також Надя показала, які подарунки та привітання отримувала, а потім опублікувала кадри із коханим Михайлом Кацуріним.

«Коли з Дня Народження є лише пара фоток, то це чудовий знак 😂» – з гумором зауважила Надя.

У мережі привітали зірку знову, додавши особисті зауваження, не обійшлося без згадок про екс-чоловіка Наді Володимира Дантеса.

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