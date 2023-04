Популярная украинская певица Надя Дорофеева впервые за долгое время решила показать, как проходят ее будни вне концертной и рабочей деятельности. Артистка поделилась любимым вариантом отдыха, одежды и всякими мелочами в Инстаграм.

Надя решила представить фавориты месяца.

1. Идеальные очки.

2. Весенние завтраки на балконе вместе.

3. Холтер.

4. «Памфир» – must watch!

5. Матча-оранж.

6. Концерт @ rosalia.vt на Коачеле. Разрыв.

7. Аромат для авто Megan&Rosel.

8. Сериал the last of us.

9. Полочка с классными штуками.

«Намеренно не скрыла лишнее на фото; Ждем премьеру "не совсем"; Такие сообщения=комфорт; А пицца чья?)Какая ты хорошая; это что за красота такая; Солнечная 😍; Девочка колибри😍; наконец-то что-то жизненное и рельаное, как мы долго ждали; я хочу такой подбор вещей почаще; не знаю, хотелось бы быть такой беззаботной» - подметили с разными впечатлениями в сети.

Также Надя показала, какие подарки и поздравления получала, а после опубликовала кадры с возлюбленным Михаилом Кацуриным.

«Когда со Дня Рождения есть только пара фоток, то это отличный знак 😂» - с юмором подметила Надя.

В сети поздравили звезду снова, добавив личные замечания, не обошлось без упоминаний экс-мужа Нади Владимира Дантеса.

