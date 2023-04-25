Популярна українська хореограф та багаторічна учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка через кілька місяців після початку війни обґрунтувала свій "жіночий клуб" та проводить благодійні вечірки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні кадри із весняної фотосесії своєї доньки Валерії.

Схоже, зіркова мама Ілона сама зробила цю серію фото, на них маленька Валерія зображена на прогулянці у дворі будинку, а за нею видно квітучі тюльпани. Дівчина з модний головний убір весело посміхається і постановки на камеру.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Моя квіточка". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фотографії на сторінці танцівниці:

"Красуня маленька, мамине янголятко!".

"Чарівна квіточка".

"Красуня!".

"Красуня".

"Що може бути дорожчим для бабусі?".

"Яка мила".

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