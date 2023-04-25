Популярная украинская хореограф и многолетняя участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая спустя несколько месяцев после начала войны обосновала свой "женский клуб" и проводит благотворительные вечеринки, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательные кадры из весенней фотосессии своей дочки Валерии.

Похоже, звездная мама Илона сама сделала эту серию фото, на них маленькая Валерия запечатлена на прогулке во дворе дома, а позади нее видно расцветающие тюльпаны. Девочка с модным головным убором весело улыбается и позирует на камеру.

В подписи к публикации Гвоздева написала: "Мой цветочек". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фотографии на странице танцовщицы:

"Красавица маленькая, мамин ангелочек!".

"Очаровательный цветочек".

"Красотка!".

"Красавица".

"Что может быть дороже для бабушки?".

"Какая милая".

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