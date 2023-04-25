Андрій Данилко в сторіс на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram поділився трагічною звісткою. Кілька днів тому, 22 квітня, пішов із життя знаменитий австралійський актор і комік Баррі Гамфріс, найбільшу славу якому приніс сценічний персонаж Дами Едни Еверідж.

"Спочивай із миром, Дама Една", — написав український артист та показав відео, як Баррі Гамфріс міг дозволити собі жартувати над представниками британської родини.

Дама Една здивувала тоді ще принца Чарльза та його дружину Каміллу на Королівському вар'єте в 2019 році, сівши поруч із ними, а потім, коли охоронець їй щось прошепотів, вона пішла зі словами: «Вони знайшли мені краще місце».

Комічний актор, письменник, режисер і сценарист Баррі Гамфріс пішов із життя у віці 89 років. У лютому в результаті падіння артист серйозно травмувався. В березні його госпіталізували до лікарні у Сіднеї через ускладнення після операції на стегні.

Сильною стороною Гамфріса завжди були його індивідуальні сатиричні ревю, в яких він з'являвся в ролі Едни Еверідж та інших персонажів. При цьому образу Едни він присвятив понад шістдесят років, але в 2012 році оголосив про свій відхід з живих виступів.

Нагадаємо, на сцену до Вєрки Сердючки вийшов відомий російський актор, який засуджує війну.

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