У своїх зустрічах «Дорослих дівчат» Полякова і Єфросиніна підколюють один одну і за звички, і за зовнішність.
Фанати співачки і телеведучої навіть зробили коротке забавне відео, у якому зібрали кумедні моменти спілкування Полякової і Єфросиніної, пише Politeka.net.
Так, у запалі чергової розповіді Полякова штиркнула гострим нігтем у груди Єфросиніної.
«Ой, вибач, будь ласка. Я тобі циц*ку проколола», - зареготала Полякова.
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У боргу Маша Єфросиніна не залишилась і показала, як кумедно Полякова вітається із друзями.
«Знаете, як вона цілується?.. Отак, вона ще трохи аеробіки робить», - пошуткувала Єфросиніна, демонструючи активні вихляння п’ятою точкою.
Також Полякова розповіла українцям, як повинна поводити себе коханка.
«Оля, що ти несеш!», - не витримала Єфросиніна.
А потім співачка повеселила Єфросиніну ще однією доленосною історією: «Лежу я на пляжі. Жирн- а-а-аа!».
Єфросиніна здивовано перепитала, коли це Полякова страждала на зайву вагу, і співачка тієї ж миті загуглила: «Полякова жирна».
Пошук видав фото Полякової із зайвою вагою. Можливо, оброблене у фотошопі і тоді Маша не стрималася, дивлячись на співачку, як від сміху аж лягла на стіл: «Ти вмираєш?... А який це рік?».
Нагадаємо, Полякова здивувала зірку "МастерШеф" подробицями свого шлюбу з чоловіком, який набагато страший за неї.
Також повідомлялось, що Маша Єфросиніна важко переживає, що її чоловік тепер на фронті.
Також Politeka.net писала, що Полякова представила ще одну українську пісню і поділилася своєю мрією.