Маша Єфросиніна і Оля Полякова люблять поглузувати одна з одної, у цих українських зірок вистачає і почуття гумору, і самоіронії.

У своїх зустрічах «Дорослих дівчат» Полякова і Єфросиніна підколюють один одну і за звички, і за зовнішність.

Фанати співачки і телеведучої навіть зробили коротке забавне відео, у якому зібрали кумедні моменти спілкування Полякової і Єфросиніної, пише Politeka.net.

Так, у запалі чергової розповіді Полякова штиркнула гострим нігтем у груди Єфросиніної.

«Ой, вибач, будь ласка. Я тобі циц*ку проколола», - зареготала Полякова.

У боргу Маша Єфросиніна не залишилась і показала, як кумедно Полякова вітається із друзями.

«Знаете, як вона цілується?.. Отак, вона ще трохи аеробіки робить», - пошуткувала Єфросиніна, демонструючи активні вихляння п’ятою точкою.

Також Полякова розповіла українцям, як повинна поводити себе коханка.

«Оля, що ти несеш!», - не витримала Єфросиніна.

А потім співачка повеселила Єфросиніну ще однією доленосною історією: «Лежу я на пляжі. Жирн- а-а-аа!».

Єфросиніна здивовано перепитала, коли це Полякова страждала на зайву вагу, і співачка тієї ж миті загуглила: «Полякова жирна».

Пошук видав фото Полякової із зайвою вагою. Можливо, оброблене у фотошопі і тоді Маша не стрималася, дивлячись на співачку, як від сміху аж лягла на стіл: «Ти вмираєш?... А який це рік?».

Нагадаємо, Полякова здивувала зірку "МастерШеф" подробицями свого шлюбу з чоловіком, який набагато страший за неї.

Також повідомлялось, що Маша Єфросиніна важко переживає, що її чоловік тепер на фронті.

Також Politeka.net писала, що Полякова представила ще одну українську пісню і поділилася своєю мрією.