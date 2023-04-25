Популярна телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко представила кілька новин, що найбільш обговорюються.

У себе в Instagram Марічка Падалко розповіла, що голова розвідки Буданов повідомив, що Україна наближається до обміну полоненими з Росії у форматі «всіх на всіх». Він назвав цей крок безпрецедентним, тому що зазвичай такі обміни відбуваються після завершення війни. З початку повномасштабного вторгнення в Україні було звільнено з полону понад 2 тисячі осіб, з яких 140 є цивільними.

Зачистка лівого берега Дніпра від оккупантів на Херсонщині продовжується. "Операція дуже потужна" - підтвердила представниця "Півдня" Наталія Гуменюк. Вона також попросила режим тиші, щоби дати військовим зробити свою роботу.

На неофіційних картах Deep State на Херсонщині з'явилася так звана «сіра» зона, позначена жовтим кольором (фото 2). Раніше ця територія була зайнята окупантами. Росіяни нервують (фото 3).

За даними The Washington Post, українська розвідка планувала удари по Москві на річницю вторгнення 24 лютого, але відмовилася від цієї ідеї на прохання США. Офіс президента такі плани заперечує, але у мережі з'явилося відео червоної площі нібито з українського розвідувального дрону (відео 4).

Іспанське видання "Ель-Мундо" повідомляє, що Україна, ймовірно, виводить свої війська з Бахмута. Проте генерал Сирський стверджує, що українські війська не лише обороняються, а й контратакують на певних дільницях. Також доступний відеофрагмент, знятий із коптера (відео 5).

Сьогодні в московській області було виявлено одразу три дрони українського виробництва. Один із них упав із вибухівкою, коли, очевидно, у нього закінчилося пальне (фото 6).

П'яне прозріння: росіянка в стані алкогольного сп'яніння влаштувала істерику на борту літака, кричала «Слава Україні» і що це не «спеціальна операція», а вторгнення до суверенної держави (відео 7). Що примітно, їй ніхто не заперечував, дивилися як на розвагу.

Колишній розвідник Роман Кашпур, який із протезом з 2019 року, пробіг повну дистанцію Лондонського марафону, щоб надихнути інших військових, що втратили кінцівки, не опускати руки (відео 9).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

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