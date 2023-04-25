У себя в Instagram Маричка Падалко рассказала, глава разведки Буданов сообщил, что Украина приближается к обмену пленными из России в формате «всех на всех». Он назвал этот шаг беспрецедентным, потому что обычно подобные обмены происходят после завершения войны. С начала полномасштабного вторжения на Украине было освобождено из плена более 2 тысяч человек, из которых 140 являются гражданскими.

Зачистка левого берега Днепра от окупантов на Херсонщине продолжается. «Операция очень мощная» – подтвердила представительница «Юга» Наталья Гуменюк. Она также попросила режим тишины, чтобы дать военным сделать свою работу.

На неофициальных картах Deep State в Херсонской области появилась так называемая «серая» зона, обозначенная желтым цветом (фото 2). Раньше эта территория была занята оккупантами. Россияне нервничают (фото 3).

По данным The Washington Post, украинская разведка планировала удары по Москве на годовщину вторжения 24 февраля, но отказалась от этой идеи по просьбе США. Офис президента такие планы отрицает, но в сети появилось видео красной площади якобы с украинского разведывательного дрона (видео 4).

Испанское издание «Эль-Мундо» сообщает, что Украина, вероятно, выводит свои войска из Бахмута. Однако генерал Сырский утверждает, что украинские войска не только обороняются, но и контратакуют на определенных участках. Также доступен видеофрагмент, снятый с коптера (видео 5).

Сегодня в московской области было обнаружено сразу три дрона украинского производства. Один из них упал со взрывчаткой, когда, очевидно, у него закончилось горючее (фото 6).

Пьяное прозрение: россиянка в состоянии алкогольного опьянения устроила истерику на борту самолета, кричала «Слава Украине» и что это не «специальная операция», а вторжение в суверенное государство (видео 7). Что примечательно, ей никто не возражал, смотрели, как на развлечение.

Бывший разведчик Роман Кашпур, который с протезом с 2019 года, пробежал полную дистанцию Лондонского марафона, чтобы вдохновить других потерявших конечности военных не опускать руки (видео 9).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.