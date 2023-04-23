В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что Канаде общественная организация придумала ежегодную акцию, в рамках которой мужчины могут показать свою солидарность с женщинами, страдающими от домашнего насилия и домогательств.

"Можно, например, пройтись на каблуке 4 квартала или 4 километра. Цифра символизирует то, что каждая четвертая женщина в стране за свою жизнь испытывает определенную форму насилия со стороны мужчин. Можно пройтись 6 кварталов - потому что каждые 6 дней в Канаде от рук партнера погибает женщина", - пишет ведущая.

Так, накануне символическую дистанцию ​​на высоком каблуке прошли все члены канадского правительства.

"Только вчера имела с девочками разговор о важности собственных границ, особенно, когда нет рядом родителей. Я вижу, как наша молодежь относится к этому внимательнее, чем наше поколение, но все равно это очень сложный предмет для изучения и применения в жизни. Как говорите с детьми о личных границах? Иногда это не очень удобно", - добавила Маричка Падалко.

Маричка Падалко и журналист, экс-нардеп, а теперь боец ​​ВСУ Егор Соболев в браке с 2010 года. Они воспитывают троих детей — дочерей Марию и Екатерину, которые сейчас живут в Праге, а также сына Михаила, с которым недавно ведущая осталась в Киеве вдвоем.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

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