Ганна Кошмал вирішила показати, як проводить розминку з ранку. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де займалася на килимку.

"Тіло сьогодні дерев'яне. Але як приємно практикуватися з ранку і нікуди не поспішати", - написала Ганна і показала, як займається розминкою, а також медитує.

Варто зазначити, що Анна Кошмал - відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. При цьому Ганна розповідала, що лише пара людей із усього акторського складу серіалу "Свати" підтримали Україну. А нещодавно зірка поділилася своїми думками в Інстаграм, де опублікувала велику посаду.

"Наш спосіб мислення визначає нашу долю. Кожен хоч раз у житті чув, що думки матеріальні. І це дійсно так, але це зараз не про містику) ми те, що ми думаємо. А залучаємо ми у своє життя все подібне до нас. до речі, страх - надзвичайно магнетична річ. У моєму житті є люди, яких я безмежно люблю і які люблять все контролювати. Хочу зазначити, ми чудово доповнюємо одне одного", - написала Ганна.

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