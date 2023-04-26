Анна Кошмал решила показать, как проводит разминку с утра. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где занималась на коврике.

"Тело сегодня деревянное. Но же как приятно практиковаться с утра и никуда не спешить", - написала Анна и показала, как занимается разминкой, а также медитирует.

Стоит отметить, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. При этом Анна рассказывала, что только пара человек из всего актерского состава сериала "Сваты" поддержали Украину. А недавно звезда поделилась своими мыслями в Инстаграм, где опубликовала большой пост.

"Наш образ мышления определяет нашу судьбу. Каждый хоть раз в жизни слышал, что мысли материальны. И это действительно так, но это сейчас не о мистике) мы то, что мы думаем. А привлекаем мы в свою жизнь все подобное нам. И, кстати, страх – чрезвычайно магнетическая вещь. В моей жизни есть люди, которых я безгранично люблю и которые любят все контролировать. Хочу отметить, мы прекрасно дополняем друг друга", - написала Анна.

Напомним, звезда "Сватов" Кошмал показала любимое фото в своем архиве

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