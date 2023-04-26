Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала, яке лихо в неї сталося. Зірка опублікувала у своєму Інстаграм сторіс, де розмістила селфі.

"Трохи підсипало мене, бо ранок такий...", - написала Даша і показала своє обличчя.

Варто зазначити, Даша Ульянова – відома українська спортсменка, яка має звання Майстра спорту України. А кілька років тому дівчина пішла на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. На проекті Даша дійшла до фіналу та перемогла, але зрештою виявилося, що пара одразу ж розійшлася після шоу. Після цього Михайлюк одружився з моделлю Даші Хлистун, яка йому встигла народити доньку Аріану. А Ульянова стала успішною блогеркою в Інстаграмі, де за нею стежать сотні тисяч українців. А нещодавно зірка розповіла, що вона робить, коли прокидається з ранку.

"Щодня, коли я прокидаюся - в першу чергу я беру телефон в руки і починаю відповідати вам, моїм передплатникам. Якщо у мене поганий настрій - я можу поділитися цим з вами і завжди! Ось прямий завжди отримаю від вас таку шалену підтримку. Коли у мене гарний настрій – я ділюся з вами та отримую класний фідбек та подяку за натхнення)", - написала Даша.

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