Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала свій концерт у Латвії та несподівано звернулася до шанувальників із запитанням.
Як видно, Світлана показала фрагмент із концерту, на якому вона виконує свою нову пісню "По-українськи". На сцену артистка вийшла в епатажному образі – у пишній світлій шубі, під якою довга біла сукня та багато прикрас.
У підписі до публікації Лобода поставила "українське питання": "По-українськи - безстрашно, непокірно, з повним серцем гордості за свою історію, землю і народ. А який сенс несе фраза по-українськи для вас? Дякую Латвії за неймовірну підтримку моєї країни і небайдужість до кожної української долі.".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"По-українськи – це вільні непокорені люди!"
"Хочеться більше пісень українською! Українською – це через терни до зірок".
"Щоразу, коли чую – плачу".
"Фраза "українською" для мене – це гордість за улюблену артистку, за її сміливість, чесність та чисте серце".
"Дуже красиво, стильно".
"Для мене "по-українськи" – це теж незалежно, непохитно та вільно, і ваша пісня повністю передає весь дух цієї фрази".
"По-українськи – це про незламність нашого народу, це про сильних та сміливих людей, про мужність наших жінок!".
"По-українськи" – значить із душею, драйвово та по-справжньому! Все буде Україна!"
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