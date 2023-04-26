Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала свій концерт у Латвії та несподівано звернулася до шанувальників із запитанням.

Як видно, Світлана показала фрагмент із концерту, на якому вона виконує свою нову пісню "По-українськи". На сцену артистка вийшла в епатажному образі – у пишній світлій шубі, під якою довга біла сукня та багато прикрас.

У підписі до публікації Лобода поставила "українське питання": "По-українськи - безстрашно, непокірно, з повним серцем гордості за свою історію, землю і народ. А який сенс несе фраза по-українськи для вас? Дякую Латвії за неймовірну підтримку моєї країни і небайдужість до кожної української долі.".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"По-українськи – це вільні непокорені люди!"

"Хочеться більше пісень українською! Українською – це через терни до зірок".

"Щоразу, коли чую – плачу".

"Фраза "українською" для мене – це гордість за улюблену артистку, за її сміливість, чесність та чисте серце".

"Дуже красиво, стильно".

"Для мене "по-українськи" – це теж незалежно, непохитно та вільно, і ваша пісня повністю передає весь дух цієї фрази".

"По-українськи – це про незламність нашого народу, це про сильних та сміливих людей, про мужність наших жінок!".

"По-українськи" – значить із душею, драйвово та по-справжньому! Все буде Україна!"

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