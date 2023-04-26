Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала свой концерт в Латвии и неожиданно обратилась к поклонникам с вопросом.

Как видно, Светлана показала фрагмент с концерта, на котором она исполняет свою новую песню "По-украински". На сцену артистка вышла в эпатажном образе – в пышной светлой шубой, под которой длинное белое платье и много украшений.

В подписи к публикации Лобода задала "украинский вопрос": "По-украински – бесстрашно, непокорно, с полным сердцем гордости за свою историю, землю и народ. А какой смысл несет фраза по-украински для вас? Спасибо Латвии за невероятную поддержку моей страны и неравнодушие к каждой украинской судьбе".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"По-украински – это свободные непокоренные люди!".

"Хочется больше песен на украинском! По-украински – это через тернии к звездам".

"Каждый раз, когда слышу – плачу".

"Фраза "по-украински" для меня – это гордость за любимую артистку, за ее смелость, честность и чистое сердце".

"Очень красиво, стильно".

"Для меня "по-украински" – это тоже независимо, несгибаемо и свободно, и ваша песня полностью передает весь дух этой фразы".

"По-украински – это о несокрушимости нашего народа, это о сильных и смелых людях, о мужестве наших женщин!".

"По-украински" – значит с душой, драйвово и по-настоящему! Всё будет Украина!".

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