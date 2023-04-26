Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася частинкою своїх буднів, оскільки між туром вирішила приділити увагу дітям. Багато хто був не тільки зворушений, але й здивований ставленням Насті до дітей.

«Приїхавши до Тернополя, не могла не заїхати до дитячого будинку «Малишка», в якому минулого разу була ще у грудні 2021 року. Тоді ми привезли із собою систему для реабілітації «Павук» і цього разу мені дуже приємно було почути від директора Інги Володимирівни, скільки користі вона зараз приносить дітям із порушеннями опорно-рухового апарату та ДЦП 🙏🏼

Цього разу ми також не залишили дітей без подарунків та з gosensorica привезли багато іграшок, засобів для гігієни, одягу та всіх необхідних речей. Для мене час, проведений із дітьми – завжди особливий. Це те, що наповнює серце любов'ю, а життя є сенсом» - написала Настя.

Вона поділилася, що такі зустрічі наповнюють не тільки її смутком, а й радістю. Вона сподівається, що ці діти зможуть знайти сім'ю.

Зазначимо, що Каменських після хвороби все одно організувала свій тур, продовжує ділитися новими кадрами. Про Потапу артистка при цьому намагається не говорити і ділитися лише самотніми та нейтральними фото.

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