Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась частичкой своих будней, поскольку между туром решила уделить внимание детям. Многие были не только тронуты, но и удивлены отношением Насти к детям.

«Приехав в Тернополь, не могла не заехать в детский дом «Малышка», в котором в прошлый раз была еще в декабре 2021 года. Тогда мы привезли с собой систему для реабилитации «Паук» и на этот раз мне очень приятно было услышать от директора Инги Владимировны, сколько пользы она сейчас приносит деткам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП 🙏🏼

В этот раз мы также не оставили детей без подарков и с gosensorica привезли много игрушек, средств для гигиены, одежды и всех необходимых вещей. Для меня время, проведенное с детьми – всегда особое. Это то, что наполняет сердце любовью, а жизнь смыслом» - написала Настя.

Она поделилась, что такие встречи наполняют не только грустью ее, но и радостью. Она надеется на то, что эти дети смогут найти семью.

Отметим, Каменских после болезни все равно организовала свой тур, продолжает делиться новыми кадрами. О Потапе артистка при этом старается не говорить и делиться лишь одинокими и нейтральными фото.

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