Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина висловилася про те, що приховує від публіки.

Українська актриса, Ксенія Мішина , яка раніше висловилася про тих, хто їй заздрить через схуднення, вирішила продовжити цю тему. За словами Мішиної, роботу над собою вона продовжує і вдосконалюватиметься.

За словами Мішиної, вона ніколи не пропагувала схуднення та культ поганого тіла, проте продовжує показувати свої фото після перетворення. Артистка висловилася про свої будні знову:

«Адже можна дивитися на вершину айсберга інших людей. Однак спершу, перш ніж робити якісь висновки – варто зрозуміти, який шлях і скільки труднощів вони подолали.

Висновок: живіть своє життя, насолоджуйтесь собою, кайфуйте від себе. А якщо щось не подобається – змінюйте це» - заявила Мішина та показала, як проводить час у спортзалі, продовжуючи вдосконалюватись.

«Я транслювала лише свій результат та можливості особистих та справжніх бажань. Тому моя позиція така: є люди, які насправді незадоволені своїм тілом і, відповідно, це тригеріт і виводить на негативні емоції, які вони намагаються відразу виплеснути. І їм навіть перед собою важко це визнати», - заявила Мішина.

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