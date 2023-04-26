Українська актриса, Ксенія Мішина , яка раніше висловилася про тих, хто їй заздрить через схуднення, вирішила продовжити цю тему. За словами Мішиної, роботу над собою вона продовжує і вдосконалюватиметься.
За словами Мішиної, вона ніколи не пропагувала схуднення та культ поганого тіла, проте продовжує показувати свої фото після перетворення. Артистка висловилася про свої будні знову:
«Адже можна дивитися на вершину айсберга інших людей. Однак спершу, перш ніж робити якісь висновки – варто зрозуміти, який шлях і скільки труднощів вони подолали.
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Висновок: живіть своє життя, насолоджуйтесь собою, кайфуйте від себе. А якщо щось не подобається – змінюйте це» - заявила Мішина та показала, як проводить час у спортзалі, продовжуючи вдосконалюватись.
«Я транслювала лише свій результат та можливості особистих та справжніх бажань. Тому моя позиція така: є люди, які насправді незадоволені своїм тілом і, відповідно, це тригеріт і виводить на негативні емоції, які вони намагаються відразу виплеснути. І їм навіть перед собою важко це визнати», - заявила Мішина.
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