Победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина высказалась о том, что скрывает от публики.

Украинская актриса, Ксения Мишина, которая ранее высказалась о тех, кто ей завидует из-за похудения, решила продолжить данную тему. По словам Мишиной, работу над собой она продолжает и будет совершенствоваться.

По словам Мишиной, она никогда не пропагандировала похудение и культ худого тела, однако продолжает показывать свои фото после преображения. Артистка высказалась о своих буднях снова:

«Ведь можно смотреть на вершину айсберга других людей. Однако сперва, прежде чем делать какие-либо выводы – стоит понять, какой путь и какое количество трудностей они преодолели.

Вывод: живите свою жизнь, наслаждайтесь собой, кайфуйте от себя. А если что-то не нравится – меняйте это» - заявила Мишина и показала, как проводит время в спортзале, продолжая совершенствоваться.

«Я транслировала только свой результат и возможности личных и настоящих желаний. Поэтому моя позиция такова: есть люди, которые на самом деле недовольны своим телом и, соответственно, их это триггерит и выводит на негативные эмоции, которые они стараются сразу выплеснуть. И им даже перед собой тяжело это признать» - заявила Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.