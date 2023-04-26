Дружина Юрія Ткача поділилася новим фото та вирішила розповісти, куди пропадала. Вікторія опублікувала пост у своєму Інстаграмі, де ділиться найчастіше сімейними кадрами зіркової родини.

"Щось мої канікули від соц.мереж трохи затяглися... І немов багато чого відбувається навколо, але був затяжний період, коли просто не хотілося нічого виставляти! Така собі мовчазна пауза від інстаграм.. де ніде одна сторка або піст у стрічку. Але відчуття того , що зараз наш народ розкидало по всій країні, по всьому світу і іноді інтернет простір стає єдиним способом спілкування, знову повертає на цю сторінку!Соціальні мережі це вже невід'ємна частина нашого життя! життя… Все є тут і все з'єднане між собою!

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так все нелегко, але нехай кожен на своєму місці інакше, щоб вирувало життя!!! І нашим було куди повертатися, в емоційно нове суспільство, з великим і люблячим серцем у кожному! Про тоді, коли все робитиметься з любові, так і буде, тому що таких, як ми справді немає";

"Ви дуже гарна".

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