Жена Юрия Ткача поделилась новым фото и решила рассказать, куда пропадала. Виктория опубликовала пост в своем Инстаграм, где делится чаще всего семейными кадрами звездной семьи.

"Что-то мои каникулы от соц.сетей немного затянулись… И словно многое происходит вокруг, но был затяжной период, когда просто не хотелось ничего выставлять! Этакая молчаливая пауза от инстаграмм.. где негде одна сторька или пост в ленту. Но ощущение того, что сейчас наш народ разбрасывало по всей стране, по всему миру и иногда интернет пространство становится единственным способом общения, снова возвращает на эту страницу! Социальные сети это уже неотъемлемая часть нашей жизни! Слова поддержки, юмор, слезы, собрания на ВСУ, петиции, жизнь… Все есть здесь и все соединено между собой! Поэтому возвращаюсь и обещаю на долгое время больше не исчезать", - написала Виктория.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так все нелегко, но пусть каждый на своем месте иначе, чтобы бурлила жизнь!!! И нашим было куда возвращаться, в эмоционально новое общество, с большим и любящим сердцем в каждом! О тогда, когда все будет делаться из любви, так и будет, потому что таких, как мы действительно нет";

"Вы очень красивая".

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