Жена юмористка из "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория решила поздравить украинцев с Пасхой. Звезда опубликовала в своем Инстаграм видео, где дочь Лиза спела песню Jerry Heil "Будь ласка, відпустіть на Паску".
"Христос Воскрес", - подписала кадры с дочерью в своем блоге Инстаграм.
Фанаты, включая жену Евгения Кошевого Ксению, жену Сергея Бабкина Снежану, танцовщицу Илону Гвоздеву и куму солиста группы Дзидзьо Олю Цибульскую, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Воистину воскрес! Так искренне, от чистого детского сердечка!! С праздником!";
"Воистину Воскрес! невероятное приветствие";
"Воистину Воскрес, невероятно красиво";
"Яро умничка! Воистину воскрес";
"Христос Воскрес!!! Воистину Воскрес!!!";
"Моя ты звездочка. Воистину Воскрес! Миру нам";
"Такая умничка. Очень красиво поет. Хочется продолжение песенки в исполнении красавицы";
"Воистину Воскрес! От пения аж мурашки, молодчинка";
"Воистину воскрес. С Праздником манюня!!!";
"Воистину воскрес!! Солнышко маленькое, счастье вашей семье!!";
"Боже какой голос куколка, воистину воскрес";
"Какая молодчинка, голос невероятный".
Напомним, беда случилась у Wellboy, жена Ткача из "Квартал 95" обратилась к украинцам
А еще Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" растрогала кадрами с подросшей дочкой Лизой
Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" посетили город-герой, впечатлив украинцев