Жена юмористка из "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория решила поздравить украинцев с Пасхой. Звезда опубликовала в своем Инстаграм видео, где дочь Лиза спела песню Jerry Heil "Будь ласка, відпустіть на Паску".

"Христос Воскрес", - подписала кадры с дочерью в своем блоге Инстаграм.

Фанаты, включая жену Евгения Кошевого Ксению, жену Сергея Бабкина Снежану, танцовщицу Илону Гвоздеву и куму солиста группы Дзидзьо Олю Цибульскую, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Воистину воскрес! Так искренне, от чистого детского сердечка!! С праздником!";

"Воистину Воскрес! невероятное приветствие";

"Воистину Воскрес, невероятно красиво";

"Яро умничка! Воистину воскрес";

"Христос Воскрес!!! Воистину Воскрес!!!";

"Моя ты звездочка. Воистину Воскрес! Миру нам";

"Такая умничка. Очень красиво поет. Хочется продолжение песенки в исполнении красавицы";

"Воистину Воскрес! От пения аж мурашки, молодчинка";

"Воистину воскрес. С Праздником манюня!!!";

"Воистину воскрес!! Солнышко маленькое, счастье вашей семье!!";

"Боже какой голос куколка, воистину воскрес";

"Какая молодчинка, голос невероятный".

Напомним, беда случилась у Wellboy, жена Ткача из "Квартал 95" обратилась к украинцам

А еще Politeka сообщала, что жена Ткача из "Квартал 95" растрогала кадрами с подросшей дочкой Лизой

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" посетили город-герой, впечатлив украинцев