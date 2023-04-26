Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатолич поділився наболілим разом зі своєю дитиною. За словами артиста, їм усім доводиться проходити через найскладніший період життя.

«Ці шрами на все життя. Наші діти пережили це. Вони зараз дорослі. Але ми ніколи не забудемо і не вибачимо. Немає жодних пояснень та жодних виправдань, бо вони накохали.

Бережіть себе та своїх дітей. Нам разом відновлюватимуть країну після перемоги. Слава ЗСУ» - написав ведучий під кадрами зі своєю дочкою.

Він показав місця, куди попадали снаряди після чергового удару окупантів.

У мережі почали коментувати: «Моєї школи в Авдіївці вже майже немає (((; Той приліт у гаража ще з березня); Щоб вони здохли ці *ашисти!; Боляче 💔; я вас розумію. Ми живемо в селі у нас школа теж постраждала) і сад вікна були розбиті, дах розбитий був до нас взагалі ввечері залетів у вікно уламок і на город падали снаряди і одразу зірвалися».

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Українців вразило, наскільки сміливим був полонений чоловік, який не боявся ворога і все одно сказав те, що хотів востаннє.

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