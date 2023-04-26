Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич поделился наболевшим вместе со своим ребенком. По словам артиста, им всем приходится проходить через самый сложный период в жизни.
«Эти шрамы на всю жизнь. Наши дети пережили это. Они сейчас взрослые. Но мы никогда не забудем и не простим. Нет никаких объяснений и никаких оправданий, потому что они натворили.
Берегите себя и своих детей. Нам вместе восстанавливать страну после победы. Слава ВСУ» - написал ведущий под кадрами со своей дочерью.
Он показал места, куда попадали снаряды после очередного удара оккупантов.
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В сети принялись комментировать: «Моей школы в Авдеевке уже почти нет(((; Тот прилет у гаража еще с марта); Чтобы они сдохли эти *aшисты!; Больно 💔; я вас понимаю. Мы живем в деревне у нас школа тоже пострадала и сад окна были разбиты, крыша разбита была к нам вообще вечером залетел в окно осколок и на огород падали снаряды и сразу сорвались».
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