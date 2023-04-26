Оля Полякова з Єфросиніною розлютили українок під час запису нового випуску свого шоу.

Співачка Оля Поляков разом із Машею Єфросініною у новому випуску "Дорослих дівчаток" вирішили порушити досить некомфортну для себе та багатьох українок тему. На цей раз вони заговорили про вік і те, як вони уникають старіння.

«Вік існує… Як ми боялися цієї теми! Вона була в наших планах з початку запуску #Дорослі Дівчата, і ми всі її відкладали. Але ті, хто з нами давно, помітили, що проект має цілющу дію для психіки.

І не лише на наших глядачів, а й на нас самих. Завдяки стільким випускам і такому рівню відвертості, ми стали набагато легше дивитися в очі своїм страхам і стереотипам» - зізналася Єфросиніна з Поляковою.

За їхніми словами, вони можуть розповісти про слабкості, у чому вони сильні та знають, як іноді непросто говорити про життя. Однак у мережі не оцінили крики дух артисток:

«Так круто, що ви перейшли українською. Просто кайф; Боже дівчинки ви найкрасивіші квіточки шоу-бізу України; Але мене відштовхує така манера обговорення. Крики, лексика. Можливо, це лише скорочена версія така;

Ви дві дорослі та інтелігентні жінки, як ваша аудиторія. Ми не підлітки, не треба кричати!; Це жерсть, якась шароварщина. Готова на все, щоб сподобатися тимчасовій публіці; бісить, те, що ви постійно перебиваєте один одного. Як базарні тітки. Не можна слухати, як ті дві чайки».

Нагадаємо, Єфросиніна від душі посміялася над Поляковою із зайвою вагою.

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