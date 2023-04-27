Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала кадри з нової фотосесії та нагадала про прості речі, які роблять людей щасливими.

Як видно, на нових фотографіях Дашу знято на прогулянці Києвом. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній елегантна біла сукня, поверх якої вона одягла чорний піджак і додала незвичайний пояс. Волосся блогерки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж та модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Квіткова розповіла про прості речі, які роблять людей щасливими:

"Кілька речей, які робили вас щасливими коли-небудь, але ви цього можете не пам'ятати: обійми батьків, посмішка людини, яку ви кохаєте, запах свіжого ранку після нічного дощу, гавкіт вашого песика або муркотіння котика, сміх подруги після її довгої депресії. Вдала посадка/зліт літака, стукіт коліс поїзда об рейки, смак улюбленого продукту або ваша радість, коли ви довели самі собі, що ви можете. Можете все. Нічні листування, той самий дзвінок, раптові прогулянки, перегляд улюбленого фільму/серіалу або почуття, коли ваше рішення виявилося вірним. Запах нової книги, новий предмет гардеробу, який ви давно хотіли чи далекі подорожі з улюбленими людьми. Будь ласка, знаходьте щастя навіть у незначних речах. Мрійте, любіть, робіть. Повірте в себе".

Нагадаємо, "Піддалася на його чари": Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, що їй захотілося зробити у Парижі.

Як повідомляла Politeka, "Які ви молодці": Цимбалюк з "Кріпосної" похвалився нагородою, яку отримав від військових.

Також Politeka писала, що "Як багато людей…": Решетник з "Холостяка" розповів, що його здивувало на прогулянці у Києві.