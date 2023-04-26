Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова і народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала миле фото та поділилася почуттями після прогулянки Парижем.

Як видно, на новій фотографії Марина зображена на прогулянці в центрі Парижа, схоже, погода там була дуже вітряна, але сонячна. Перед камерою фітнес-тренер з'явилася у стильному образі – на ній модне бежеве пальто, схожий відтінок штани та зручні кроси. При цьому волосся Марини розпатлане вітром і майже повністю закриває обличчя.

У підписі до публікації Боржемська розповіла про чари Парижа, яким вона піддалася: "У місті кохання хочеться закохатися. Чи це все реклама та маркетинг Парижу, чи дійсно щось неймовірне відчувається у повітрі, але я також піддалася на його чари".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

"У цьому чарівному місті закохатися можна в саме місто та його атмосферу. Особливо навесні. Насолоджуйтесь".

"Мариночко, гарного вам відпочинку! Насолоджуйтесь".

"А я вас сьогодні бачила, з гарною дівчинкою на самокаті".

"Приємного відпочинку! Ви неймовірна жінка!"

"Клас! Спогади на все життя!".

"Красуня. Гарного відпочинку, розважений і відмінного настрою".

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