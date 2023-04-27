Популярная украинская блогерша и бывшая жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая теперь сама воспитывает сына Льва, часто радует огромную аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда соцсетей выложила кадры из новой фотосессии и напомнила о простых вещах, которые делают людей счастливыми.

Как видно, на новых фотографиях Даша запечатлена на прогулке по Киеву. Перед камерой она появилась в стильном образе – на ней элегантное белое платье, поверх которого она надела черный пиджак и добавила необычный пояс. Волосы блогерши распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Квиткова рассказала о простых вещах, которые делают людей счастливыми:

"Несколько вещей, которые делали вас счастливыми когда-либо, но вы этого можете не помнить: объятия родителей, улыбка человека, которого вы любите, запах свежего утра после ночного дождя, лай вашей собачки или мурлыкания котика, смех подруги после ее долгой депрессии. Удачная посадка/взлет самолета, стук колес поезда о рельсы, вкус любимого продукта или ваша радость, когда вы доказали сами себе, что вы можете. Можете все. Ночная переписка, тот же звонок, внезапные прогулки, просмотр любимого фильма/сериала или чувство, когда ваше решение оказалось верным. Запах новой книги, новый предмет гардероба, который вы давно хотели, далеки ли путешествия с любимыми людьми. Пожалуйста, обретайте счастье даже в незначительных вещах. Мечтайте, любите, делайте. Поверьте в себя".

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