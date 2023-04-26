Популярний український телеведучий Григорій Решетник , який з початку війни залишається в Україні, хоча має трьох неповнолітніх дітей і міг би спокійно виїхати за кордон, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу ведучий поділився милим відео з прогулянки Києвом і розповів про своє спостереження.

Як видно, Григорій знято на прогулянці в центрі Києва, на Подолі, він неквапливо крокує бруківкою і мило посміхається. Перед камерою шоумен з'явився у стильному образі – на ньому вузькі джинси, темний светр та сіра курточка, а на ногах чорно-білі кроси.

У підписі до публікації Решетник поділився своїм спостереженням: "Вчора мав можливість прогулятися Києвом і був натхненно здивований, як багато людей в столиці. Різних, але з однією думкою та бажанням в серці, аби нарешті на українську землю прийшли перемога й мир. Переконаний, що незабаром так і буде - ми все здолаємо та житимемо в найкращій країні світу. Низький уклін нашим захисникам і захисницям - ви святі люди для кожного з нас. Ми завжди пам‘ятаємо та кожен, чим може, допомагає. Люблю тебе, неперевершена Україна".

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