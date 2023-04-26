Популярний український актор, зірка серіалів "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк , який з початку війни залишається в Україні та бере участь у благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав знімки та похвалився нагородою від військових.
Так, на одній із фотографій Тарас показав себе, мабуть, під час поїздки у поїзді, він лежить у темряві і з серйозною особою дивиться в об'єктив. На другій фотографії актор показав подяку, яку отримав від військових. Як виявилось, це подяка від Нацгвардії за підняття бойового духу бійців.
У підписі до публікації Цимбалюк розповів: "Безмежно приємно, що наша вистава "Емігранти" продовжує приносити користь ЗСУ. Сьогодні отримав ось таку подяку від наших Героїв! Слава Україні! Чекаємо вас на наших виставах!".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію актора:
"І це лише початок".
"Які ви молодці".
"Пишаюся тобою".
"Дякую, ви найкращі!".
"Дай, Боже, вам здоров'я! Сил та натхнення! Все буде Україна!".
"Неймовірно крутий і талановитий! Пишаємося".
"Вітаю із заслуженою грамотою, Тарасе. Ви молодець насправді".
"Ви нереально круті, так тримати!".
"Браво. Молодці хлопці".
"Дякую за небайдужість та підтримку".
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