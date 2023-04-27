Відомий телеведучий та зірка «Голосу країни-10» Даніель Салем показав мовою жестів, як ставиться до росіян.

Ведучий та ресторатор, а також зірка "Голос країни" Даніель Салем в Інстаграм висловився, що він думає про росіян. Як відомо, чоловік у лавах ВСУ вже давно несе службу, перебуває на передовій і часто проводить збори для допомоги побратимам.

На цей раз Салем без зайвих слів вирішив показати мовою жестів, як ставляться до росіян практично всі. Причому міміка Даніеля найбільше привернула увагу українців, які оцінили звернення до Інстаграма.

"Без зайвих слів" - ще раз додав Салем під кадрами.

Українці почали реагувати: «ЗСУ – це сила! Це наші могутні велетні! Нехай Господь вам допомагає та береже!; Вони навіть жестів не заслуговують; Яка багатогранна людина 😳; Нехтуємо, дуже м'яко сказано); вони надто тупі, щоб зрозуміти мову жестів».

Також Салем висловився про типові будні на передовій і як він із товаришами справляється. Опубліковані кадри у соціальній мережі одразу ж обговорили та підтримали чоловіка.

«Без гумору на нулі неможливо, якщо знищувати противника то тільки з усмішкою на обличчі, він не вартий бачити нашу злість, і навіть сльози! Слава Україні! Офіційний тур оператор ЗСУ, звертайтеся в директ» - написав із гумором Даніель під коротким відео з товаришами.

Також повідомлялося, що зірка "Голос країни" Даніель Салем отримав тяжку травму на фронті.

Крім того, повідомлялося, що Даніель Салем показав емоційні кадри.

Також Politeka.net писала, що Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.