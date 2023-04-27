Известный телеведущий и звезда «Голоса страны-10» Даниэль Салем показал на языке жестов, как относится к россиянам.

Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем в Инстаграм высказался, что он думает о россиянах. Как известно, мужчина в рядах ВСУ уже давно несет службу, находится на передовой и часто проводит сборы для помощи собратьям.

В этот раз Салем без лишних слов решил показать на языке жестов, как относятся к россиянам фактически все. Причем мимика Даниэля больше всего привлекла внимание украинцев, которые оценили обращение в Инстаграм.

«Без лишних слов» - еще раз добавил Салем под кадрами.

Украинцы принялись реагировать: «ВСУ – это сила!!! Это наши могущественные великаны!!! Пусть Господь вам помогает и хранит!; Они даже жестов не заслуживают; Какой многогранный человек😳; Пренебрегаем, очень мягко сказано); они слишком тупые, чтобы понять язык жестов».

Также Салем высказался о типичных буднях на передовой и как он с товарищами справляется. Опубликованные кадры в социальной сети сразу же обсудили и поддержали мужчину.

«Без юмора на нуле невозможно, если уничтожать противника то только с улыбкой на лице, он недостоин видеть нашу злость, и даже слезы! Слава Украине! Официальный тур оператор ВСУ, обращайтесь в директ» - написал с юморомДаниэль под коротким видео с товарищами.

Также сообщалось, что звезда "Голос страны" Даниэль Салем получил тяжелую травму на фронте.

Кроме того, сообщалось, что Даниэль Салем показал эмоциональные кадры.

Также Politeka.net писала, что Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения России.